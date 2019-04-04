Высокопоставленный сотрудник ГИБДД в Назарово попался на взятке

СЕГОДНЯ 05:45 2019-04-04T05:45:36+03:00

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Полиция возбудила уголовное дело в отношении одного из сотрудников ГИБДД в Назарово. Об этом рассказали в пресс-службе краевого главка МВД. По неподтвержденной информации, мужчину подозревают в получении взятки в обмен на помощь с получением прав. Преступление выявила служба собственной безопасности полиции.

- В кратчайшие сроки сотрудник будет уволен из ОВД по дискредитирующим обстоятельствам. Руководство краевого главка вышло с ходатайствовал об его аресте, - рассказали в пресс-службе полиции.

Впрочем, ни сумма взятки, ни пост, который занимает сотрудник ГИБДД, не называются, а также и уголовная статья, по которой завели дело. Ряд СМИ сообщили о том, что речь идет о начальнике РЭО, который уже был фигурантом проверки по факту аварии со смертельным исходом. Когда информация подтвердится, мы сообщим детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU