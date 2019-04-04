Мэрия Красноярска продает помещения под офисы

СЕГОДНЯ 04:29 2019-04-04T04:29:33+03:00

Есть лоты цена, которых свыше 100 миллионов рублей

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Власти Красноярска занялись продажей помещений под офисы. Об этом стало известно накануне после сообщения департамента муниципального имущества и земельных отношений. В ближайших планах реализовать порядка десяти помещений площадью 50 квадратных метров - самый востребованный на рынке метраж для офисов. Помещения расположены в проходных местах - на Металлургов, 34, Белинского, 3 и так далее.

Известно, что самый дорогостоящий лот - на Парашютной, 14а. Это два здания общей площадью более 5 тысяч квадратных метров, их начальная стоимость - свыше 100 миллионов рублей. Ранее в здании располагалась компания «Вентокальдо», выпускавшая мясные полуфабрикаты. Красноярцы наверняка припомнят квадратные пельмени от этой компании.

Всего продать собираются 36 помещений, сообщили в мэрии. В списке на приватизацию находятся 76 объектов недвижимости, общая стоимость которых 207,22миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU