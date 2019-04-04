2019-04-04T04:29:33+03:00
Общество

Мэрия Красноярска продает помещения под офисы

Есть лоты цена, которых свыше 100 миллионов рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Мэрия Красноярска продает помещения под офисыМэрия Красноярска продает помещения под офисыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Власти Красноярска занялись продажей помещений под офисы. Об этом стало известно накануне после сообщения департамента муниципального имущества и земельных отношений. В ближайших планах реализовать порядка десяти помещений площадью 50 квадратных метров - самый востребованный на рынке метраж для офисов. Помещения расположены в проходных местах - на Металлургов, 34, Белинского, 3 и так далее.

Известно, что самый дорогостоящий лот - на Парашютной, 14а. Это два здания общей площадью более 5 тысяч квадратных метров, их начальная стоимость - свыше 100 миллионов рублей. Ранее в здании располагалась компания «Вентокальдо», выпускавшая мясные полуфабрикаты. Красноярцы наверняка припомнят квадратные пельмени от этой компании.

Всего продать собираются 36 помещений, сообщили в мэрии. В списке на приватизацию находятся 76 объектов недвижимости, общая стоимость которых 207,22миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хлопонин и Кузнецов будут осваивать руду в Туве и Красноярском крае
В Красноярске проходят облавы на уличных торговцев-нелегалов
Высокопоставленный сотрудник ГИБДД в Назарово попался на взятке
В Хакасии из-за провокационных снимков на КЭФ разогнали службу протокола главы республики
Новый храм появится на красноярской Взлетке
Стройка в сквере у Дворца Труда оказалась незаконной
Прокуратура: дом на Калинина, где обрушился потолок, должны расселить в 2020 году
Страсть к цветам на балконе обошлась женщине в 18 тысяч рублей
Закрытые в Красноярске маршруты предложили вернуть
Крыша полыхала, а люди спали. Полицейские спасли из горящего дома семейную пару
«Свете было только 12»: упавший в ванну телефон погубил школьницу в Норильске
На базе аэропорта Красноярск заработает международный хаб
Пекин, Харбин, Манчьжурия. Аэропорт Красноярска вводит новые рейсы
Китай предложил Красноярску построить метро
Дана, след! Служебная собака нашла в подвале тайник с нарколабораторией