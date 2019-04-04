2019-04-04T04:02:37+03:00
Политика

В Хакасии из-за провокационных снимков на КЭФ разогнали службу протокола главы республики

Три девушки в Красноярске на форуме попросили сфотографироваться с Валентином Коноваловым
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Хакасии из-за провокационных снимков на КЭФ разогнали службу протокола главы республикиВ Хакасии из-за провокационных снимков на КЭФ разогнали службу протокола главы республикиФото: Владимир ВОРСОБИН
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Руководитель службы протокола ушла в отпуск, еще три сотрудника подали заявления об увольнении по собственному желанию и один собирается подать - таков итог поездки на Красноярский экономический форум для службы протокола главы Хакасии. Причиной стал инцидент, произошедший 29 марта.

Напомним, несколько девушек подошли на форуме к Валентину Коновалову и попросили о совместных снимках. В момент, когда фотограф снимал, девушки расстегнули верхнюю одежду и продемонстрировали футболки с провокационными надписями. Видео облетело соцсети.

- Служебная проверка показала, что они не причастны к инциденту, но свои должности они покидают, - сообщила Ирина Емельянова, начальник управления пресс-службы и информации главы Хакасии.

Добавим, что служба протокола главы региона состоит из пяти человек. Сейчас места уволенных сотрудников вакантны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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