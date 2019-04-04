В Хакасии из-за провокационных снимков на КЭФ разогнали службу протокола главы республики
Руководитель службы протокола ушла в отпуск, еще три сотрудника подали заявления об увольнении по собственному желанию и один собирается подать - таков итог поездки на Красноярский экономический форум для службы протокола главы Хакасии. Причиной стал инцидент, произошедший 29 марта.
Напомним, несколько девушек подошли на форуме к Валентину Коновалову и попросили о совместных снимках. В момент, когда фотограф снимал, девушки расстегнули верхнюю одежду и продемонстрировали футболки с провокационными надписями. Видео облетело соцсети.
- Служебная проверка показала, что они не причастны к инциденту, но свои должности они покидают, - сообщила Ирина Емельянова, начальник управления пресс-службы и информации главы Хакасии.
Добавим, что служба протокола главы региона состоит из пяти человек. Сейчас места уволенных сотрудников вакантны.
ИСТОЧНИК KP.RU