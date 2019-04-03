Новый храм появится на красноярской Взлетке

СЕГОДНЯ 17:23 2019-04-03T17:23:45+03:00

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На Взлетке в Красноярске собираются построить православный храм. Публичные слушания о предоставлении участка для его возведения объявлены администрацией. Местом для нового храма выбран жилой комплекс «Слобода Весны».

Как сообщили в пресс-службе епархии, распоряжение о строительстве на участке церкви мэр Сергей Еремин подписал еще год назад. Предполагается, что здесь вырастет храм Преображения Господня.

- О его возведении просили верующие, живущие в Советском районе, - прокомментировал руководитель пресс-службы Красноярской епархии Андрей Скворцов изданию «Проспект Мира». – В Северном и на Взлетке православных храмов почти нет. Ближайший располагается на улице 78-й Добровольческой бригады, но принять всех желающих не может, поскольку он маленький.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Красноярске проводят публичные слушания по поводу еще трех храмов. Сегодня, 3 апреля, они касались церкви на улице Тургенева (уже действующей). 10 апреля будет обсуждаться граница застройки собора на Стрелке. А 12-го апреля жители Железнодорожного района выскажутся за или против храма в сквере на Свободном.

ИСТОЧНИК KP.RU