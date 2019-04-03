Стройка в сквере у Дворца Труда оказалась незаконной

СЕГОДНЯ 16:08 2019-04-03T16:08:46+03:00

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В сквер у Дворца Труда (это в Зеленой роще Красноярска) зашли строители. Место, предназначенное для отдыха горожан, снова пытаются застроить.

На снимках, опубликованных в фейсбуке депутата Александра Глискова, видно: посреди дорожек проложена опалубка с бетоном. Судя по размерам фундамента, строение планируется внушительное. Напомним, первая попытка приспособить сквер под что-то «полезное», сорвалась в прошлом году. Тогда там собирались выстроить развлекательный центр. Этой весной, видимо, предприняли второй заход.

Сегодня, 3 апреля, вопрос о спасении сквера обсудили на заседании комиссии по горхозяйству. И оказалось, стройка ведется незаконно.

- По словам представителей мэрии, разрешение они не давали, - сообщил Александр Глисков. – Договор с компанией «Архон-М» расторгнут. Разрешение, выданное ей два года назад на постройку развлекательного центра, аннулировано.

Между тем фирма сумела зарегистрировать право собственности на незавершенный объект строительства. Утверждая, что он готов на 10%. Теперь администрация оспаривает это решение через суд.

- Чтобы взять под контроль судебные процессы и отстоять сквер, было принято решение направить материалы в прокуратуру и полицию, обратиться к главе города, - пишет депутат.

К слову, некоторые скверы и парки Красноярска давно превратились в стройплощадки. Взять хотя бы «Трою», куда врезался клин элитных многоэтажек. Или парк Гагарина, туда умудрились втиснуть сразу два фитнес-клуба, кафе, павильоны… Так что места для прогулок почти не осталось.

ИСТОЧНИК KP.RU