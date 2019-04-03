Прокуратура: дом на Калинина, где обрушился потолок, должны расселить в 2020 году

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-03T14:42:31+03:00

Дом на Калинина, где обрушился потолок, должны расселить в 2020 году. Фото: соцсети.

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Ветхую двухэтажку на улице Калинина в Красноярске, где рухнул потолок, должны расселить уже в следующем году, а не в 2027-м, как планировали раньше. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, в начале апреля нынешнего года на Калинина 72/73 произошло ЧП. В одной из квартир на первом этаже обвалился потолок. Прогнившие перекрытия упали прямо в ванну. Сверху образовалась огромная дыра.

- Меня могло завалить, - призналась хозяйка. – Повезло, за полчаса до того ушла из квартиры.

После ЧП прокуратура провела проверку. И вот к каким выводам пришла. Действительно, здание 1958 года постройки признали аварийным еще в 2016-м. Расселение, а потом и снос строения были намечены только на 2027-й год.

Когда дом обследовали, выяснилось: жильцы находятся под угрозой. И ждать еще восемь лет означает подвергать их реальной опасности.

- Прокуратурой ЖД района руководителю градостроительства администрации внесено представление. По результатом его рассмотрения решено: внести здание в программу переселения из аварийного жилья и определении срока его расселения на 2020-й год. Направлен иск в суд – о возложении на администрацию района и управляющую организацию «КрасТЭК» обязанности обеспечить в квартире № 1 (где произошло обрушение – прим.ред.) страховочных мероприятий.

Тем хозяевам, что состоят на учете как нуждающиеся в жилье, прокуратура потребовала выделить нормальные квартиры взамен аварийных.

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«Меня могло придавить»: в аварийной двухэтажке на Калинина обрушился потолок

В обветшавшей двухэтажке на улице Калинина, 72/3 в Красноярске обвалился потолок. Видео ЧП опубликовал один из жителей дома в своем инстаграме.

Картина жуткая: проржавевшие трубы, облупившаяся краска... А на потолке в ванной комнате образовалась огромная дыра. Насквозь прогнившие деревянные перекрытия завалили ванну. По словам автора видео, у соседей сверху и того хуже. Пола практически нет – вместо него только плитка (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU