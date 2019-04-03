СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-03T14:03:22+03:00

Страсть к цветам на балконе обошлась женщине в 18 тысяч рублей. Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

Страсть к цветам сыграла злую шутку с жительницей Абакана (Хакасия). Не так давно 82-летняя женщина выставила на балкон комнатные растения. На улице уже тепло, пусть постоят под солнцем, рассудила она.

А в это время во дворе дома продавала молоко какая-то дама. Бабушка вышла на балкон, чтобы договориться с ней о покупке. И в это время у «молочницы» возник план.

- Какой у вас цветок красивый, - начала она. – Я поднимусь к вам, покажете поближе? Заодно и молоко принесу.

Пенсионерка была только рада. Открыла дверь гостье и отправилась на балкон за цветком. А, когда вернулась с ним в руках, «молочница» пропала. А вместе с ней и 18 тысяч рублей из бабушкиного шкафа.

Бросилась в дежурную часть. На след подозреваемой полицейские вышли быстро. Оказалось, это 36-летняя женщина из Минусинска. Сейчас она задержана. Заведено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU