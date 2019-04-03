2019-04-03T13:02:49+03:00
Общество

Закрытые в Красноярске маршруты предложили вернуть

А заодно попросили обосновать повышение стоимости проезда
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Закрытые в Красноярске маршруты предложили вернуть.Закрытые в Красноярске маршруты предложили вернуть.Фото: Ася ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Закрытые в Красноярске маршруты предложили вернуть обратно. А еще попросили власти обосновать повышение платы за проезд… Так прошло в горсовете заседание комиссии по дорожно-транспортной инфраструктуре.

Сначала и.о. главы департамента транспорта Игорь Манченко рассказал, почему выросла стоимость проезда. Главным доводом, понятно, был рост цен на топливо. Между тем члены комиссии парировали: для чего же меняли транспортную схему, оптимизировали маршруты?

Помните, не так давно убрали почти 10 и поменяли схемы движения у порядка 20 автобусов? Предполагалось, что благодаря такой «перекройке» плату за проезд увеличивать не станут. Поскольку у перевозчиков появятся новые возможности заработать. Но, увы…

Было 22, стало 26 рублей. Значит ли это, что теперь признанные ранее убыточные маршруты можно будет вернуть? - поинтересовались депутаты. Тарифы взлетели, а ситуация с общественным транспортом не улучшается.

Пока внятных ответов на вопросы так и не нашлось. Так что вскоре к этой теме пообещали вернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крыша полыхала, а люди спали. Полицейские спасли из горящего дома семейную пару
«Свете было только 12»: упавший в ванну телефон погубил школьницу в Норильске
На базе аэропорта Красноярск заработает международный хаб
Пекин, Харбин, Манчьжурия. Аэропорт Красноярска вводит новые рейсы
Китай предложил Красноярску построить метро
Дана, след! Служебная собака нашла в подвале тайник с нарколабораторией
Горы подделок под Reebok и Nike сбывали в Красноярске
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на 60%
Бесплатную электричку для фанатов «Руки Вверх» запустили в Красноярске
«Думали, учебная тревога, а тут открытое пламя!»: школу в Красноярске эвакуировали из-за пожара
«Нужна была перезагрузка»: глава Тувы попал в больницу с переутомлением
Застав мужа у разлучницы, женщина забила ее до смерти
Штормовой ветер продолжает бушевать в Красноярске
При шквалистом ветре в Красноярске загорелась Лысая гора
Tele2 фиксирует рост спроса на дополнительные сервисы в салонах связи
Красноярец высмеял парк на Мясокомбинате, и ему ответил мэр
Строительство уже действующего храма обсудили в Красноярске
Первая пошла! Бурая медведица Маша проснулась в «Роевом ручье» под Красноярском
На въезде Красноярск – Солонцы ограничили движение до октября
Следком закрыл дело о смерти заместителя председателя Заксобрания края Алексея Клешко
Назначен новый заместитель начальника краевого МВД
Фильм «После» покажут в Красноярске за неделю до премьеры
В Красноярске после капремонта открылась старейшая в городе библиотека
В Красноярске цепные псы напали на 9-летнего мальчика
По тонкому льду: росгвардеец, сотрудник УФСБ и прохожий спасли жизнь влюбленной паре, провалившейся в Енисей
«Валькирия ищет дом»: студентам-ветеринарам в лютые морозы подкинули погибающую кошку