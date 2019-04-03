СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-03T13:02:49+03:00

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Закрытые в Красноярске маршруты предложили вернуть обратно. А еще попросили власти обосновать повышение платы за проезд… Так прошло в горсовете заседание комиссии по дорожно-транспортной инфраструктуре.

Сначала и.о. главы департамента транспорта Игорь Манченко рассказал, почему выросла стоимость проезда. Главным доводом, понятно, был рост цен на топливо. Между тем члены комиссии парировали: для чего же меняли транспортную схему, оптимизировали маршруты?

Помните, не так давно убрали почти 10 и поменяли схемы движения у порядка 20 автобусов? Предполагалось, что благодаря такой «перекройке» плату за проезд увеличивать не станут. Поскольку у перевозчиков появятся новые возможности заработать. Но, увы…

Было 22, стало 26 рублей. Значит ли это, что теперь признанные ранее убыточные маршруты можно будет вернуть? - поинтересовались депутаты. Тарифы взлетели, а ситуация с общественным транспортом не улучшается.

Пока внятных ответов на вопросы так и не нашлось. Так что вскоре к этой теме пообещали вернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU