Крыша полыхала, а люди спали. Полицейские спасли из горящего дома семейную пару

СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-03T12:25:29+03:00

Если бы не они, могло произойти непоправимое

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В Минусинске Красноярского края полицейские спасли из полыхавшего дома семейную пару. Об этом случае рассказали в пресс-службе краевого главка.

В ту ночь лейтенанты Дмитрий Макарьев и Сергей Горн (из полка ДПС МО МВД России «Минусинский») патрулировали улицы. Проезжая по одной из них, вдруг заметили: крыша частного дома занялась огнем. Окна были темными, хозяева уже спали. Еще несколько минут, и могли задохнуться в дыму.

Полицейские сообщили о ЧП в дежурную часть, вызвали наряд пожарных. И тут же включили сирену, чтобы предупредить жильцов об опасности. А сами кинулись в дом.

- Разбудили семейную пару, а после вместе с хозяйкой начали своими силами тушить огонь, - делятся в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В результате при пожаре никто не пострадал. Люди были спасены.

ИСТОЧНИК KP.RU