2019-04-03T12:25:29+03:00
Происшествия

Крыша полыхала, а люди спали. Полицейские спасли из горящего дома семейную пару

Если бы не они, могло произойти непоправимое
Ася ЖУКОВА
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Полицейские спасли из горящего дома семейную пару. Фото: ДПС ОГИБДД МО МВД России «Минусинский».Полицейские спасли из горящего дома семейную пару. Фото: ДПС ОГИБДД МО МВД России «Минусинский».
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В Минусинске Красноярского края полицейские спасли из полыхавшего дома семейную пару. Об этом случае рассказали в пресс-службе краевого главка.

В ту ночь лейтенанты Дмитрий Макарьев и Сергей Горн (из полка ДПС МО МВД России «Минусинский») патрулировали улицы. Проезжая по одной из них, вдруг заметили: крыша частного дома занялась огнем. Окна были темными, хозяева уже спали. Еще несколько минут, и могли задохнуться в дыму.

Полицейские сообщили о ЧП в дежурную часть, вызвали наряд пожарных. И тут же включили сирену, чтобы предупредить жильцов об опасности. А сами кинулись в дом.

- Разбудили семейную пару, а после вместе с хозяйкой начали своими силами тушить огонь, - делятся в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В результате при пожаре никто не пострадал. Люди были спасены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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