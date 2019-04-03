Крыша полыхала, а люди спали. Полицейские спасли из горящего дома семейную пару
В Минусинске Красноярского края полицейские спасли из полыхавшего дома семейную пару. Об этом случае рассказали в пресс-службе краевого главка.
В ту ночь лейтенанты Дмитрий Макарьев и Сергей Горн (из полка ДПС МО МВД России «Минусинский») патрулировали улицы. Проезжая по одной из них, вдруг заметили: крыша частного дома занялась огнем. Окна были темными, хозяева уже спали. Еще несколько минут, и могли задохнуться в дыму.
Полицейские сообщили о ЧП в дежурную часть, вызвали наряд пожарных. И тут же включили сирену, чтобы предупредить жильцов об опасности. А сами кинулись в дом.
- Разбудили семейную пару, а после вместе с хозяйкой начали своими силами тушить огонь, - делятся в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
В результате при пожаре никто не пострадал. Люди были спасены.
ИСТОЧНИК KP.RU