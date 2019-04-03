«Свете было только 12»: упавший в ванну телефон погубил школьницу в Норильске

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-03T12:00:02+03:00

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- Свете было только 12, она училась в пятом классе, - о гибели школьницы в Норильске Красноярского края стало известно еще в минувшие выходные. О трагедии сообщили в соцсетях родители одноклассников девочки.

И вот сегодня, 3 апреля, выяснилось: после того, как ребенка не стало, возбуждено уголовное дело. Статья «Причинение смерти по неосторожности».

- Около семи часов вечера 27 марта мать девочки ушла на работу, оставив дочь дома, - пояснили следователи.- Позже она созванивалась с ребенком, узнала, что все в порядке. Наутро вернувшись домой, женщина увидела: дочь лежит в ванне, рядом в воде – сотовый телефон и провод от зарядного устройства, подключенного к сети. Назначена электротехническая экспертиза.

Напомним, женщина воспитывала девочку одна. Жили скромно. Сейчас в соцсетях собирают средства, чтобы помочь матери организовать похороны ребенка.

КОНКРЕТНО

Что делать, если хотите помочь? Можно отправить деньги на номер 8 923-204-69-91 (Юлия Анатольевна К.). Обязательно с пометкой «на похороны». Это классный руководитель погибшей девочки, ее номер подтвердили в школе. Собранные средства передадут матери.

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В Норильске Красноярского края произошла трагедия: пятиклассница погибла из-за упавшего в ванну телефона. Об этом сообщили в соцсетях родители одноклассников девочки:

- В классе, где учится моя дочь, случилось непоправимое горе, погибла Светочка Ш. Девочку воспитывала одна мама. (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU