На базе аэропорта Красноярск заработает международный хаб
Начало работы авиационного транспортного узла запланировано на 2020 год, - соответствующее соглашение заключено на КЭФ 2019-04-03
Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:
Решение создать хаб именно в Красноярске обусловлено удобным географическим положением города, благодаря чему можно обеспечить трансфер между городами Уральского, Сибирского, Южного федеральных округов, а также в Китай и другие страны Азии.
Для пассажиров это выгодно тем, что увеличится количество маршрутов внутри края, в регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья, минуя Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Красноярский экономический форум (КЭФ) - 2019»