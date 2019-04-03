2019-04-03T11:45:21+03:00
Экономика

На базе аэропорта Красноярск заработает международный хаб

Начало работы авиационного транспортного узла запланировано на 2020 год, - соответствующее соглашение заключено на КЭФ 2019-04-03
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Решение создать хаб именно в Красноярске обусловлено удобным географическим положением города, благодаря чему можно обеспечить трансфер между городами Уральского, Сибирского, Южного федеральных округов, а также в Китай и другие страны Азии.

Для пассажиров это выгодно тем, что увеличится количество маршрутов внутри края, в регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья, минуя Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Красноярский экономический форум (КЭФ) - 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Закрытые в Красноярске маршруты предложили вернуть
Крыша полыхала, а люди спали. Полицейские спасли из горящего дома семейную пару
«Свете было только 12»: упавший в ванну телефон погубил школьницу в Норильске
Пекин, Харбин, Манчьжурия. Аэропорт Красноярска вводит новые рейсы
Китай предложил Красноярску построить метро
Дана, след! Служебная собака нашла в подвале тайник с нарколабораторией
Горы подделок под Reebok и Nike сбывали в Красноярске
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на 60%
Бесплатную электричку для фанатов «Руки Вверх» запустили в Красноярске
«Думали, учебная тревога, а тут открытое пламя!»: школу в Красноярске эвакуировали из-за пожара
«Нужна была перезагрузка»: глава Тувы попал в больницу с переутомлением
Застав мужа у разлучницы, женщина забила ее до смерти
Штормовой ветер продолжает бушевать в Красноярске
При шквалистом ветре в Красноярске загорелась Лысая гора
Tele2 фиксирует рост спроса на дополнительные сервисы в салонах связи
Красноярец высмеял парк на Мясокомбинате, и ему ответил мэр
Строительство уже действующего храма обсудили в Красноярске
Первая пошла! Бурая медведица Маша проснулась в «Роевом ручье» под Красноярском
На въезде Красноярск – Солонцы ограничили движение до октября
Следком закрыл дело о смерти заместителя председателя Заксобрания края Алексея Клешко
Назначен новый заместитель начальника краевого МВД
Фильм «После» покажут в Красноярске за неделю до премьеры
В Красноярске после капремонта открылась старейшая в городе библиотека
В Красноярске цепные псы напали на 9-летнего мальчика
По тонкому льду: росгвардеец, сотрудник УФСБ и прохожий спасли жизнь влюбленной паре, провалившейся в Енисей
«Валькирия ищет дом»: студентам-ветеринарам в лютые морозы подкинули погибающую кошку