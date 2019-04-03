На базе аэропорта Красноярск заработает международный хаб

СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-03T11:45:21+03:00

Начало работы авиационного транспортного узла запланировано на 2020 год, - соответствующее соглашение заключено на КЭФ 2019-04-03

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Решение создать хаб именно в Красноярске обусловлено удобным географическим положением города, благодаря чему можно обеспечить трансфер между городами Уральского, Сибирского, Южного федеральных округов, а также в Китай и другие страны Азии.

Для пассажиров это выгодно тем, что увеличится количество маршрутов внутри края, в регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья, минуя Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU