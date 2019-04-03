Пекин, Харбин, Манчьжурия. Аэропорт Красноярска вводит новые рейсы

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-03T11:25:10+03:00

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Аэропорт Красноярска с 31 марта до 26 октября будет работать по летнему расписанию. Причем обновленному, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Итак, что же изменится? Будут открыты новые рейсы. К тому же по некоторым направлениям перелетов станет больше.

Подсчитано: всего будут обслуживаться 63 «точки». Начнем с летней чартерной программы. По традиции, это Бангкок, Краби, Пхукет, Санья, Монастир, Утапао, Нячанг, Анталья. Впрочем, есть и перемены. Количество полетов в турецкую Анталью увеличится до пяти в неделю. А еще запланированы регулярные рейсы в города Китая: Пекин, Маньчжурию, Харбин и Санью.

Что касается внутренних рейсов, здесь вводятся новые, в Кемерово и Нижневартовск. Значительно увеличится частота полетов в Новосибирск и Тюмень.

На главный курорт страны Сочи летом будет по пять рейсов в неделю. В Анапу и Симферополь – по четыре. Также из Красноярска можно будет улететь в страны ближнего зарубежья. А, точнее, в такие города, как Баку, Душанбе, Худжанд, Бишкек, Ош, Ташкент. Напрямую, без пересадок.

ИСТОЧНИК KP.RU