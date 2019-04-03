Китай предложил Красноярску построить метро

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-03T12:05:06+03:00

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Построить метро в Красноярске предложила компания «Поли Чандра» из Китая. Инвесторы готовы проложить «подземку» за четыре года и 65 миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор края Александр Усс на Красноярском экономическом форуме.

Напомним, о строительстве метро в Красноярске говорят на протяжении многих лет. Сейчас проект временно «заморожен». Однако на днях глава региона сделал заявление. Согласно ему, в ближайшее время работа возобновится.

Принимать или не принимать предложение из КНР, будет решать Минстрой. По словам губернатора Александра Усса, рассмотрят все варианты. Как китайский, так и отечественные.

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Александр Усс пообещал Красноярску метро в ближайшее время

Метро в Красноярске построят в ближайшие годы. Об этом заявил губернатор края Александр Усс на итоговой пресс-конференции, прошедшей в рамках Красноярского экономического форума. В ходе выступления глава региона отметил: в СМИ долгое время велись споры, каким станет метро в Красноярске? (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU