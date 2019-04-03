2019-04-03T12:05:06+03:00
Общество

Китай предложил Красноярску построить метро

Цена вопроса – 65 миллиардов рублей
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Китай предложил Красноярску построить метро. На фото - створ №2 на Кецховели.Китай предложил Красноярску построить метро. На фото - створ №2 на Кецховели.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Построить метро в Красноярске предложила компания «Поли Чандра» из Китая. Инвесторы готовы проложить «подземку» за четыре года и 65 миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор края Александр Усс на Красноярском экономическом форуме.

Напомним, о строительстве метро в Красноярске говорят на протяжении многих лет. Сейчас проект временно «заморожен». Однако на днях глава региона сделал заявление. Согласно ему, в ближайшее время работа возобновится.

Принимать или не принимать предложение из КНР, будет решать Минстрой. По словам губернатора Александра Усса, рассмотрят все варианты. Как китайский, так и отечественные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Усс пообещал Красноярску метро в ближайшее время

Метро в Красноярске построят в ближайшие годы. Об этом заявил губернатор края Александр Усс на итоговой пресс-конференции, прошедшей в рамках Красноярского экономического форума. В ходе выступления глава региона отметил: в СМИ долгое время велись споры, каким станет метро в Красноярске? (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Закрытые в Красноярске маршруты предложили вернуть
Крыша полыхала, а люди спали. Полицейские спасли из горящего дома семейную пару
«Свете было только 12»: упавший в ванну телефон погубил школьницу в Норильске
На базе аэропорта Красноярск заработает международный хаб
Пекин, Харбин, Манчьжурия. Аэропорт Красноярска вводит новые рейсы
Дана, след! Служебная собака нашла в подвале тайник с нарколабораторией
Горы подделок под Reebok и Nike сбывали в Красноярске
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на 60%
Бесплатную электричку для фанатов «Руки Вверх» запустили в Красноярске
«Думали, учебная тревога, а тут открытое пламя!»: школу в Красноярске эвакуировали из-за пожара
«Нужна была перезагрузка»: глава Тувы попал в больницу с переутомлением
Застав мужа у разлучницы, женщина забила ее до смерти
Штормовой ветер продолжает бушевать в Красноярске
При шквалистом ветре в Красноярске загорелась Лысая гора
Tele2 фиксирует рост спроса на дополнительные сервисы в салонах связи
Красноярец высмеял парк на Мясокомбинате, и ему ответил мэр
Строительство уже действующего храма обсудили в Красноярске
Первая пошла! Бурая медведица Маша проснулась в «Роевом ручье» под Красноярском
На въезде Красноярск – Солонцы ограничили движение до октября
Следком закрыл дело о смерти заместителя председателя Заксобрания края Алексея Клешко
Назначен новый заместитель начальника краевого МВД
Фильм «После» покажут в Красноярске за неделю до премьеры
В Красноярске после капремонта открылась старейшая в городе библиотека
В Красноярске цепные псы напали на 9-летнего мальчика
По тонкому льду: росгвардеец, сотрудник УФСБ и прохожий спасли жизнь влюбленной паре, провалившейся в Енисей
«Валькирия ищет дом»: студентам-ветеринарам в лютые морозы подкинули погибающую кошку