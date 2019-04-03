2019-04-03T10:20:16+03:00
Происшествия

Дана, след! Служебная собака нашла в подвале тайник с нарколабораторией

За выращивание и сбыт конопли «агрономам» светит по 15 лет
Ася ЖУКОВА
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Дана, след! Служебная собака нашла в подвале тайник с нарколабораторией.Дана, след! Служебная собака нашла в подвале тайник с нарколабораторией.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Зеленогорске Красноярского края служебная собака по кличке Дана помогла отыскать подпольную нарколабораторию. О том, что там выращивают коноплю, оперативникам канской воспитательной колонии стало известно из собственных источников, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Им рассказали, нарколаборатория расположена в одном из гаражей, ее «открыли» двое мужчин 32-х и 37-ми лет. После полицейской проверки информация подтвердилась.

- На задержание выехали сотрудники полициями вместе с оперативниками и кинологами канской колонии, - поясняют в ведомстве. – Специально обученная на поиск наркотиков собака Дана быстро взяла след в гаражном массиве. И привела людей к одному из боксов, где и была обнаружена потайная крышка люка. Она вела в подвал, в котором размещалась лаборатория.

В итоге было изъято 17 кустов конопли, оборудование для ее выращивания, а также 1194 грамма гашиша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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