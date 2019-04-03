СЕГОДНЯ 09:58 2019-04-03T09:58:58+03:00

Горы подделок под Reebok и Nike сбывали в Красноярске. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Изменить размер текста: A A

Контейнеры, доверху забитые подделками под Reebok и Nike, а еще два магазина, где их сбывали… В Ленинском районе Красноярска полицейские «накрыли» точки, в которых торговали спортивной одеждой известных брендов. Изъято контрафакта больше чем на 13 миллионов, сообщили в пресс-службе краевого главка.

- Магазины и склады были расположены в Ленинском районе, - рассказывают полицейские. – В них обнаружено 2663 единицы продукции. Ее отправили на экспертизу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/700912" frameborder="0"></iframe> Горы подделок под Reebok и Nike.! другой источник

А на хозяина, продающего поддельный Reebok и Nike, дознаватели МУ МВД России «Красноярское» возбудили уголовное дело по признакам статьи «Незаконное использование чужого товарного знака». Теперь 43-летнему мужчине (кстати, до этого не имевшему проблем с законом), грозит до двух лет лишения свободы плюс штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Они не настоящие: на пути из Иркутска в Красноярск арестовали 7500 фальшивых красавиц

Красноярские таможенники арестовали целую партию фальшивых красавиц – 7668 кукол Барби. По документам значилось, что изготовили кукол в Китаепо заказу некой иркутской фирмы – общества с ограниченной ответственностью. Причем эта самая иркутская фирма кукол в глаза не видела – сразу из Поднебесной переправила их покупателю (и получателю груза) в Красноярск. Партия декларировалась по технологии удаленного выпуска товаров, официально проходила как «игрушка, изображающая людей – кукла пластмассовая с аксессуарами» (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU