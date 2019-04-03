2019-04-03T09:58:58+03:00
Происшествия

Горы подделок под Reebok и Nike сбывали в Красноярске

Изъято на 13 миллионов контрафактной одежды [видео]
Ася ЖУКОВА
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Горы подделок под Reebok и Nike сбывали в Красноярске. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.Горы подделок под Reebok и Nike сбывали в Красноярске. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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Контейнеры, доверху забитые подделками под Reebok и Nike, а еще два магазина, где их сбывали… В Ленинском районе Красноярска полицейские «накрыли» точки, в которых торговали спортивной одеждой известных брендов. Изъято контрафакта больше чем на 13 миллионов, сообщили в пресс-службе краевого главка.

- Магазины и склады были расположены в Ленинском районе, - рассказывают полицейские. – В них обнаружено 2663 единицы продукции. Ее отправили на экспертизу.

Горы подделок под Reebok и Nike.! другой источник

А на хозяина, продающего поддельный Reebok и Nike, дознаватели МУ МВД России «Красноярское» возбудили уголовное дело по признакам статьи «Незаконное использование чужого товарного знака». Теперь 43-летнему мужчине (кстати, до этого не имевшему проблем с законом), грозит до двух лет лишения свободы плюс штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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