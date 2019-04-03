СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-03T09:21:43+03:00

Бесплатную электричку для фанатов «Руки Вверх» запустили в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Специально для поклонников группы «Руки Вверх» в Красноярске запустили электричку. Сегодня, 3 апреля, после концерта коллектива в «Платинум Арене» они смогут добраться домой бесплатно, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

К слову, спортивный комплекс расположен неподалеку от станции «Тихие Зори». Оттуда – в 21:45 – электричка отправится до платформы «Енисей», затем сделает остановку на «Железнодорожной больнице» и прибудет на вокзал, конечную.

Такая электричка – общий проект РЖД и «Платинум Арены». Причем пилотный. Если подобный маршрут окажется востребованным посетителями спортивно-зрелищного комплекса, его могут сделать регулярным. То есть электричку могут запускать после любого масштабного мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU