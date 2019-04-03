2019-04-03T09:21:43+03:00
Общество

Бесплатную электричку для фанатов «Руки Вверх» запустили в Красноярске

Возможно, подобный маршрут сделают регулярным
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Бесплатную электричку для фанатов «Руки Вверх» запустили в Красноярске.Бесплатную электричку для фанатов «Руки Вверх» запустили в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Специально для поклонников группы «Руки Вверх» в Красноярске запустили электричку. Сегодня, 3 апреля, после концерта коллектива в «Платинум Арене» они смогут добраться домой бесплатно, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

К слову, спортивный комплекс расположен неподалеку от станции «Тихие Зори». Оттуда – в 21:45 – электричка отправится до платформы «Енисей», затем сделает остановку на «Железнодорожной больнице» и прибудет на вокзал, конечную.

Такая электричка – общий проект РЖД и «Платинум Арены». Причем пилотный. Если подобный маршрут окажется востребованным посетителями спортивно-зрелищного комплекса, его могут сделать регулярным. То есть электричку могут запускать после любого масштабного мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске появится пять новых остановочных пунктов для городской электрички

В Красноярске появится пять новых остановочных пунктов для городской электрички. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе красноярской железной дороги (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Закрытые в Красноярске маршруты предложили вернуть
Крыша полыхала, а люди спали. Полицейские спасли из горящего дома семейную пару
«Свете было только 12»: упавший в ванну телефон погубил школьницу в Норильске
На базе аэропорта Красноярск заработает международный хаб
Пекин, Харбин, Манчьжурия. Аэропорт Красноярска вводит новые рейсы
Китай предложил Красноярску построить метро
Дана, след! Служебная собака нашла в подвале тайник с нарколабораторией
Горы подделок под Reebok и Nike сбывали в Красноярске
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на 60%
«Думали, учебная тревога, а тут открытое пламя!»: школу в Красноярске эвакуировали из-за пожара
«Нужна была перезагрузка»: глава Тувы попал в больницу с переутомлением
Застав мужа у разлучницы, женщина забила ее до смерти
Штормовой ветер продолжает бушевать в Красноярске
При шквалистом ветре в Красноярске загорелась Лысая гора
Tele2 фиксирует рост спроса на дополнительные сервисы в салонах связи
Красноярец высмеял парк на Мясокомбинате, и ему ответил мэр
Строительство уже действующего храма обсудили в Красноярске
Первая пошла! Бурая медведица Маша проснулась в «Роевом ручье» под Красноярском
На въезде Красноярск – Солонцы ограничили движение до октября
Следком закрыл дело о смерти заместителя председателя Заксобрания края Алексея Клешко
Назначен новый заместитель начальника краевого МВД
Фильм «После» покажут в Красноярске за неделю до премьеры
В Красноярске после капремонта открылась старейшая в городе библиотека
В Красноярске цепные псы напали на 9-летнего мальчика
По тонкому льду: росгвардеец, сотрудник УФСБ и прохожий спасли жизнь влюбленной паре, провалившейся в Енисей
«Валькирия ищет дом»: студентам-ветеринарам в лютые морозы подкинули погибающую кошку