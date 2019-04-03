2019-04-03T08:04:27+03:00
Происшествия

«Нужна была перезагрузка»: глава Тувы попал в больницу с переутомлением

Сейчас уже все позади, организм восстановился
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Глава Тувы попал в больницу с переутомлением. Фото: личная страница Шолбана Кара-оол в соцсетях.Глава Тувы попал в больницу с переутомлением. Фото: личная страница Шолбана Кара-оол в соцсетях.
Изменить размер текста:

Глава Тувы попал в больницу. Об этом Шолбан Кара-оол сообщил в своем фейсбуке:

- Я не рассчитал свои силы. Слишком серьёзными были повестки и уровни совещаний, имеющих очень большое значение для моей Родины. Да и подготовительный процесс был не простой. Не ожидал, что попаду в больницу... Все объяснимо. Так устроен человек, что долго его психика не может находиться в постоянном напряжении. В такие моменты, в своё время надо отползти в тыл, в глубину семьи, по возможности увидеть глаза младших, понюхать их детские запахи, кому- то помогает беспробудный сон, а где-то защищает временное одиночество. Сегодня на работе, все позади. Проведём видеоконференцию со всеми муниципалитетами по реализации насущных вопросов.

По словам пресс-секретаря правительства республики Долааны Салчак, это было переутомление. После следовавших одного за другим двух больших мероприятий в Москве и Красноярске главе Тувы понадобилась «перезагрузка» на день-два. Он уже восстановился, теперь все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бесплатную электричку для фанатов «Руки Вверх» запустили в Красноярске
«Думали, учебная тревога, а тут открытое пламя!»: в центре Красноярска загорелась школа
Застав мужа у разлучницы, женщина забила ее до смерти
Штормовой ветер продолжает бушевать в Красноярске
При шквалистом ветре в Красноярске загорелась Лысая гора
Tele2 фиксирует рост спроса на дополнительные сервисы в салонах связи
Красноярец высмеял парк на Мясокомбинате, и ему ответил мэр
Строительство уже действующего храма обсудили в Красноярске
Первая пошла! Бурая медведица Маша проснулась в «Роевом ручье» под Красноярском
На въезде Красноярск – Солонцы ограничили движение до октября
Следком закрыл дело о смерти заместителя председателя Заксобрания края Алексея Клешко
Назначен новый заместитель начальника краевого МВД
Фильм «После» покажут в Красноярске за неделю до премьеры
В Красноярске после капремонта открылась старейшая в городе библиотека
В Красноярске цепные псы напали на 9-летнего мальчика
По тонкому льду: росгвардеец, сотрудник УФСБ и прохожий спасли жизнь влюбленной паре, провалившейся в Енисей
«Валькирия ищет дом»: студентам-ветеринарам в лютые морозы подкинули погибающую кошку