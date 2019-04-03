«Нужна была перезагрузка»: глава Тувы попал в больницу с переутомлением

СЕГОДНЯ 08:04 2019-04-03T08:04:27+03:00

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Глава Тувы попал в больницу. Об этом Шолбан Кара-оол сообщил в своем фейсбуке:

- Я не рассчитал свои силы. Слишком серьёзными были повестки и уровни совещаний, имеющих очень большое значение для моей Родины. Да и подготовительный процесс был не простой. Не ожидал, что попаду в больницу... Все объяснимо. Так устроен человек, что долго его психика не может находиться в постоянном напряжении. В такие моменты, в своё время надо отползти в тыл, в глубину семьи, по возможности увидеть глаза младших, понюхать их детские запахи, кому- то помогает беспробудный сон, а где-то защищает временное одиночество. Сегодня на работе, все позади. Проведём видеоконференцию со всеми муниципалитетами по реализации насущных вопросов.

По словам пресс-секретаря правительства республики Долааны Салчак, это было переутомление. После следовавших одного за другим двух больших мероприятий в Москве и Красноярске главе Тувы понадобилась «перезагрузка» на день-два. Он уже восстановился, теперь все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU