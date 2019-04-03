Застав мужа у разлучницы, женщина забила ее до смерти
Жительница Хакасии, заподозрившая мужа в измене, жестоко расправилась с соперницей. Об этой истории рассказали в пресс-службе СУ СК России по РХ.
22 марта в доме на улице Чапаева одного из сел Аскизского района нашли тело 40-летней женщины. Было понятно, здесь произошло убийство.
- Накануне вечером к женщине, временно проживающей по данному адресу, приехала знакомая 29 лет, - сообщили следователи. – И застала там своего супруга. Между двумя женщинами начался конфликт. В ходе него подозреваемая несколько раз ударила соперницу по голове – ногами и чем-то тяжелым (предмет установить не удалось). Потерпевшая легла спать. Но наутро хозяин дома обнаружил: гостья не подает признаков жизни. Как выяснилось, она умерла из-за черепно-мозговой травмы.
На ревнивицу завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Но пока отпустили домой под подписку – у нее двое маленьких детей.
ИСТОЧНИК KP.RU