Штормовой ветер продолжает бушевать в Красноярске

СЕГОДНЯ 07:19 2019-04-03T07:19:01+03:00

Порывы могут достигать до 24 метров в секунду

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В Красноярске и крае второй день продолжает бушевать штормовой ветер. Сегодня, 3 апреля, его порывы могут достигать 15-20, а местами и 24 метров в секунду, предупреждают в ГУ МЧС России по региону:

- Такая же ситуация наблюдается в южных и центральных районах. В Туруханском – порывы до 15-18 метров в секунду. На дорогах - гололедица.

По данным специалистов Среднесибирского УГМС, в Красноярске нынче без осадков, переменная облачность. Температура плюс 6-8 градусов.

В центральных, южных и северных районах края может пройти небольшой дождь с мокрым снегом. Повторимся, будет ветрено, гололед, пожарная опасность I-II класса. За исключением севера.

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Метеорологи и спасатели предупреждают о сильном ветре, который надвигается на центральные и южные районы края. В зону попадает и Красноярск, рассказали в ГУ МЧС по краю. По данным синоптиков, 2 апреля днем ожидаются порывы западного ветра скоростью 15-18 метров в секунду. Водителям стоит быть особенно бдительными: на дорогах, особенно за городом, ожидается гололедица (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU