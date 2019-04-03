Красноярец высмеял парк на Мясокомбинате, и ему ответил мэр

СЕГОДНЯ 06:15 2019-04-03T06:15:06+03:00

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Красноярец Артем Жариков снял сатирическое видео о парке на Мясокомбинате. Ужасаться тому, как выглядит благоустроенная в прошлом году территория, мужчина не стал. Пошел другим путем.

- На Мясокомбинате, что бы вы знали, отличные парки для прогулок, - поделился он на камеру. - Сделано все для людей. Есть дизайнерские решения, ландшафтный дизайн. Совсем забыл про песчаный пляж, излюбленное место отдыха. И даже можно с вышки прыгнуть – опа! А как птички-то поют! И с девушкой можно романтик устроить. А вы говорите – грязно. А папа правду говорил: источники бьют из озера.

Обзор парка на Мясокомбинате..

А в это время в кадре - грязные дорожки, вывороченные с корнем тополя, горы мусора, озеро, в котором воды не видно из-за плавающего в нем хлама…

- Как думаете, что-то изменится? – задается Артем вопросом в своем инстаграме. Казалось бы, риторическим. Но... спустя несколько часов получает ответ – в «личку». От главы города.

- Парк не бросаем, - заверил его Сергей Еремин. - Администрация ищет инвесторов для продолжения благоустройства. В прошлом году сделано много. И нельзя сейчас бросать, иначе все сделанное развалится, и работы придется начинать заново.

ИСТОЧНИК KP.RU