2019-04-03T05:38:07+03:00
Общество

Строительство уже действующего храма обсудили в Красноярске

Его возвели несколько лет назад
Ася ЖУКОВА
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Храм построили, а слушания провели через год. Фото: сайт епархии.Храм построили, а слушания провели через год. Фото: сайт епархии.
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На публичных слушаниях в Красноярске обсудили строительство уже действующего храма на правобережье. Мероприятие анонсировали только на прошлой неделе. Между тем храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на улице Тургенева возвели несколько лет назад. Горожане стали посещать его с начала 2018-го.

Напомним, 12 апреля состоятся еще одни слушания. Относительно строительства храма на перекрестке проспекта Свободный и улицы Баумана. Сейчас там располагается сквер. Не так давно его обновили: поставили уличные тренажеры, столы для тенниса, сделали баскетбольную площадку.

Вот как выглядит место, где собираются возвести новый храм. Фото: Ася ЖУКОВА

Вот как выглядит место, где собираются возвести новый храм.Фото: Ася ЖУКОВА

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В Красноярске – на перекрестке проспекта Свободный и улицы Баумана - может появиться новый храм. Накануне, 29 марта, постановление о проведении публичных слушаний, подписанное главой города Сергеем Ереминым, разместили на сайте администрации (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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