Первая пошла! Бурая медведица Маша проснулась в «Роевом ручье» под Красноярском

СЕГОДНЯ 05:00 2019-04-03T05:00:45+03:00

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В «Роевом ручье» под Красноярском проснулась бурая медведица Маша. А это верная примета, что зима с ее холодами больше не вернется, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Что до Маши, она одна из самых возрастных обитателей парка. Живет там около 20 лет. Сама она нынче именинница, ей уже четверть века. Огромную медведицу многие красноярцы помнят еще по «Живому уголку» на Столбах. А после она переехала в «Роев ручей».

- Маша – медведь природный, - поясняют специалисты зоопарка. – Живет по традициям. Если она не спит, значит, в окрестностях Красноярска стали просыпаться и другие медведи. Будьте осторожны, это вам не клещи!

В этом году медведице исполнилось 25. Фото: "Роев ручей".

Кстати, в «Роевом ручье» самым первым из спячки вышел тяньшанский медведь по кличке Памир. Это случилось еще в конце февраля. И предвещало раннюю весну. Действительно, март выдался теплым. Сработала примета!

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В этом году природа нам преподнесла сюрприз: март вышел аномально теплым, таких температурных рекордов давно в наших краях не было. Горожан дома не удержишь – в выходные просто паломничество на «Столбы», в «Гремячую гриву», в «Роев ручей» или на остров Татышев. А у врачей и эпидемиологов сейчас свои заботы – готовятся к наплыву пострадавших от клещей (Подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU