2019-04-03T04:32:16+03:00
Общество

На въезде Красноярск – Солонцы ограничили движение до октября

Перекрывают дорогу в районе «Алпи»
Ася ЖУКОВА
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На въезде Красноярск – Солонцы ограничили движение до октября.На въезде Красноярск – Солонцы ограничили движение до октября.Фото: Ася ЖУКОВА
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На въезде в Красноярск со стороны Солонцов на полгода (то есть до октября) ограничили движение. Об этом рассказали на сайте КРУДОР.

Сегодня, 3 апреля, начались работы на проспекте Котельникова в районе «Алпи». Поэтому перекрыли 100-метровый участок дороги, для автомобилистов осталось по одной полосе в каждом направлении.

Напомним, ограничение планировалось ввести с 26 марта. Но позже сроки перенесли. В будущем дорожники намерены перекрывать и другие участки.

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Завтра на выезде Красноярск – Солонцы ограничат движение

С 26 марта на выезде из Красноярска в сторону Солонцов снова ограничат движение транспорта. Дорога станет двухполосной ориентировочно на несколько месяцев, сообщили на сайте КРУДОР. То есть для машин останутся по две полосы – в каждом направлении.

Итак, все начнется с завтрашнего дня на проспекте Котельникова в районе «Алпи». На участке длиной в 100 метров перекроют полосы движения по направлению к поселку Солонцы. В будущем планируют временно закрывать другие участки (Подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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