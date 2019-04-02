Следком закрыл дело о смерти председателя Заксобрания края Алексея Клешко

СЕГОДНЯ 15:21 2019-04-02T15:21:38+03:00

Правоохранители пришли к выводу, что решение уйти из жизни политик принял сам

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Следствие по делу о гибели вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко завершено, сообщает ТВК. Уголовное дело закрыто с формулировкой «отсутствует событие преступления». Однако некоторые детали трагического ухода Клешко из жизни в Следкоме рассказали.

Все предсмертные записки, которые нашли после гибели политика, имеют идентичное содержание и были написаны его рукой – это установила экспертиза. Друзья и близкие Алексея Михайловича, с которыми общались следователи, рассказали, что политика мучила тяжелая депрессия. Она не оставляла его после смерти матери. Также удалось установить, что Клешко регулярно, в том числе и накануне гибели, посещал сайты суицидальной направленности. О своем намерении он открыто говорил брату. Тяжелую депрессию у политика установила и посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Основной вывод следствия в том, что никто не влиял на решение уйти из жизни, которое принял Алексей Михайлович. Он сделал роковой шаг сам.

Сегодня, 2 апреля, Алексею Клешко исполнилось бы 49 лет. Он погиб 19 ноября 2018 года. На прощание с выдающимся политиком, общественным деятелем, талантливым журналистом пришли сотни красноярцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU