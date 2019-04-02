Назначен новый заместитель начальника краевого МВД

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-02T16:06:29+03:00

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Кресло заместителя начальника ГУ МВД по Красноярскому краю занял полковник внутренней службы Сергей Космачев. Соответствующий указ о назначении накануне подписал президент России Владимир Путин. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

СПРАВКА «КП»

Сергей Космачев коренной красноярец, родился в 1983 году, ему 35 лет. Имеет несколько высших образований, в то числе в сфере экономики и управления бизнес- процессами. В 2004 году окончил Сибирский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция». Семь лет назад, в 2012 году, Сергей Космачев окончил Международный институт судебных экспертиз и права, по специальности «Судебная экспертиза» и адъюнктуру в Московском университете МВД России. Неоднократно бывал в командировках на Северном Кавказе и отмечен наградами за добросовестную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU