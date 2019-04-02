2019-04-02T14:29:57+03:00
Общество

Фильм «После» покажут в Красноярске за неделю до премьеры

Специальный показ пройдет в кинотеатре «Мори Синема» 10 апреля
Поделиться:
Кадр из фильма «После»Кадр из фильма «После»Фото: kinopoisk.ru
Изменить размер текста:

18 апреля в широкий прокат выйдет американский мелодраматический фильм от режиссёра Дженни Гейдж по одноимённому роману писательницы Анны Тодд. Главные роли в фильме исполнили Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин.

Случайная встреча перевернула их привычный мир. Она — прилежная студентка и образцовая дочь, а он — дьявольски притягательный бунтарь из богатой семьи. Живя в параллельных вселенных, они бы вряд ли даже взглянули друг на друга. Однако этому знакомству суждено разделить жизнь влюбленных на до и после.

У участников группы «ВКонтакте» - КП-Красноярск есть возможность выиграть билет на специальный показ ленты о любви приличной девочки и обаятельного бунтаря на неделю раньше российской премьеры!

Спецпоказ пройдет 10 апреля в 19:30 в кинотеатре «Мори Синема».

Принимайте участие в розыгрыше пригласительного билета на двоих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следком закрыл дело о смерти председателя Заксобрания края Алексея Клешко
Назначен новый заместитель начальника краевого МВД
В Красноярске после капремонта открылась старейшая в городе библиотека
В Красноярске цепные псы напали на 9-летнего мальчика
По тонкому льду: росгвардеец, сотрудник УФСБ и прохожий спасли жизнь влюбленной паре, провалившейся в Енисей
«Валькирия ищет дом»: студентам-ветеринарам в лютые морозы подкинули погибающую кошку
ВТБ подвел итоги второго сезона акции «Время Мультивпечатлений»
Одному – 16 лет, другому – 17: суд вынес мужчинам, забившим друга молотком
Расчленитель в Солнечном из ревности убил семейную пару, а тела спрятал в мусорных контейнерах
Советника губернатора Красноярского края Антона Натарова оставили под домашним арестом
Черная Сопка и часть Торгашинского хребта стали памятниками природы
Красноярские студентки-медики подрабатывали наркокурьерами
Редкая птичка: в Шушенском бору сфотографировали краснокнижную овсянку
На АЗС в Красноярске опять подешевел бензин
В Красноярске пройдут публичные слушания по строительству храма на Свободном
Субботник в Красноярске перенесли на неделю
МЧС: на Красноярск и край надвигается сильный ветер
Красноярцы раскритиковали лужайку у СФУ со скульптурой Даши Намдакова
«Это игра со смертью, чтобы вы подписались»: руфер ради лайков завис на 30 метрах над Енисеем
В Белых Росах сносят бараки, чтобы построить сквер
Сторонники движения «За чистое небо» проведут митинг в Красноярске, несмотря на запрет
Большой фестиваль мультфильмов уезжает в Красноярский край
В Красноярском крае бабушка продавала дом и стала жертвой лже-целительниц
Мэрия Красноярска может отправить в отставку руководителя «Татышев-парка»
В Музыкальном театре премьера постановки о Людмиле Гурченко
В Красноярске построят гольф-клуб за миллиард рублей