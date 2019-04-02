Фильм «После» покажут в Красноярске за неделю до премьеры

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-02T14:29:57+03:00

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18 апреля в широкий прокат выйдет американский мелодраматический фильм от режиссёра Дженни Гейдж по одноимённому роману писательницы Анны Тодд. Главные роли в фильме исполнили Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин.

Случайная встреча перевернула их привычный мир. Она — прилежная студентка и образцовая дочь, а он — дьявольски притягательный бунтарь из богатой семьи. Живя в параллельных вселенных, они бы вряд ли даже взглянули друг на друга. Однако этому знакомству суждено разделить жизнь влюбленных на до и после.

У участников группы «ВКонтакте» - КП-Красноярск есть возможность выиграть билет на специальный показ ленты о любви приличной девочки и обаятельного бунтаря на неделю раньше российской премьеры!

Спецпоказ пройдет 10 апреля в 19:30 в кинотеатре «Мори Синема».

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ИСТОЧНИК KP.RU