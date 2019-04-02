В Красноярске после капремонта открылась старейшая в городе библиотека

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-02T13:51:33+03:00

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- Бережное отношение к истории и высокие технологии делают обновленную городскую библиотеку имени Горького уникальной, - сказал губернатор Красноярского края Александр Усс после посещения самой старой библиотеки краевого центра. - Здесь удалось найти удивительно правильное сочетание библиотечной атмосферы и современных технологических решений.

Ее открыли 2 апреля после масштабного капитального ремонта, который превратил святилище книг в современную, модернизированную, максимально интерактивную и удобную библиотеку. Работник библиотеки показали губернатору края и депутатам Заксобрания, что именно удалось сделать за время капитального ремонта.

Оказалось, многое. Теперь библиотека сочетает в себе и традиционный формат работы, привычный и любимый многими, и современные мультимедийные технологии. К примеру, посетители смогут без проблем получить доступ к книжным фондам других библиотек Красноярска.

Добавим, что библиотека открылась в Красноярске в 1889 году. В 1900 году библиотека переехала в собственное здание в Почтамтском переулке (ныне - ул. Перенсона), где находится и в настоящее время. Книжный фонд библиотеки имени Горького – свыше 175 тысяч экземпляров.

ИСТОЧНИК KP.RU