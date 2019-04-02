2019-04-02T13:21:11+03:00
Происшествия

В Красноярске цепные псы напали на 9-летнего мальчика

Ребенок в больнице в тяжелом состоянии, ему предстоит операция
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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После укусов ребенок попал в больницуПосле укусов ребенок попал в больницуФото: Мария ЛЕНЦ
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На 9-летнего ребенка накануне напали собаки. Случилось это неподалеку от СНТ Солнечный (Ленинский район), когда мальчик один возвращался из школы. Об этом сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю. Напали псы неожиданно: ни убежать, ни защитить себя от них ребенок не смог. Не исключено, что он бы погиб от кровопотери и страшных ран. Он один из соседей увидел, что происходит, выбежал и на руках отнес окровавленного мальчика к отцу. Следком начал проверку происшествия. Известно, что собаки обычно содержались на привязи, но в этот раз свободно бегали…

- В настоящее время мальчик находится в больнице, ему предстоит операция, на его теле имеются рвано-укушенные раны. Для установления тяжести полученного вреда здоровья ребенку назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родители и соседи мальчика, - сообщили в ведомстве. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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