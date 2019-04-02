2019-04-02T12:55:29+03:00
Общество

По тонкому льду: росгвардеец, сотрудник УФСБ и прохожий спасли жизнь влюбленной паре, провалившейся в Енисей

Сейчас здоровью молодых людей ничего не угрожает
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Сейчас здоровью молодых людей ничего не угрожаетСейчас здоровью молодых людей ничего не угрожаетФото: Мария ЛЕНЦ
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Погулять вдвоем по набережной Енисея в Красноярске – что может быть романтичнее для парочки влюбленных! А уж если с экстримом, да по тонкому льду – эмоции незабываемые. Вот только лед в районе протоки уже довольно хрупкий. Именно это и не предусмотрели молодой человек и его возлюбленная, когда решили пройтись по нему 31 марта. Лед треснул, и оба ухнули в ледяную воду…

Благо, в этот же день на набережной оказались сотрудник УФСБ и росгвардеец, которые тут же бросились на помощь. Один из красноярцев, обычный, гражданский, тоже в стороне не остался.

- Военнослужащие, а также проходивший мимо мужчина, без промедления бросились на помощь тонувшим и, рискуя собственной жизнью, вытащили их из ледяной воды. В настоящее время жизни и здоровью участников происшествия ничего не угрожает, рассказали в пресс-службе Росгвардии Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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