2019-04-02T12:07:11+03:00
Дом. Семья

«Валькирия ищет дом»: студентам-ветеринарам в лютые морозы подкинули погибающую кошку

... и они выходили ее
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: студентов ветеринарного института КрасГАУФото: студентов ветеринарного института КрасГАУ
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Валькирия, Валька, Киря – как ни назови, эта кошечка настоящий боец. Хотя нрав у нее вовсе не воинственный – ласковая мурлыка. Кто-то подбросил Валькирию в общежитие института ветеринарной медицины КрасГАУ еще зимой, в самые лютые морозы. Видимо, решили: уж студенты-ветеринары точно не бросят. Долгое время Валькирия была на грани жизни и смерти: лапы и уши обморожены, на теле открытые раны. Что с ней случилось – неизвестно. Но… ребята, действительно, спасли ее, выходили, полностью вылечили. Хотя поначалу думали: пропадет. Уж слишком тяжелым было состояние. Но когда кошечка пошла на поправку, дали ей это грозное имя – вдруг станет счастливым.

Фото: студентов ветеринарного института КрасГАУ

Фото: студентов ветеринарного института КрасГАУ

- Мы живем в общежитии, содержать здесь животных нельзя, к сожалению, - рассказывает Юлия, она ветеринар. – Поэтому Валькирия, мы ее называем Кисуня, ищет дом и заботливого хозяина, а уж уют она обеспечит. Какой уют без кошки?! Она полностью здорова, и мы готовы ее стерилизовать.

Посмотрите на это дымчатое чудо: Валькирия точно принесет вам счастье. Если вы принесете счастье ей. Хозяин, найдись! Ведь без кота и жизнь не та!

Фото: студентов ветеринарного института КрасГАУ

Фото: студентов ветеринарного института КрасГАУ

Телефон Юлии: 8-908-208-03-63 (если телефон не отвечает, перезвоните, – скорее всего, Юлия на парах).

ИСТОЧНИК KP.RU

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