Одному – 16 лет, другому – 17: суд вынес мужчинам, забившим друга молотком

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-02T11:25:42+03:00

Своей вины преступники так и не признали

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Жестокое убийство произошло в поселке Октябрьский Богучанского района 29 апреля 2017 года, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю. Двое мужчин (одному – 33 года, другому – 29 лет) решили выяснить отношение со знакомым. Дело было глубокой ночью. Ссора быстро перешла в драку. У пострадавшего против двоих шансов не было, поэтому сначала его долго избивали руками и ногами, а затем добили – ударили молотком по голове.

- С целью скрыть данное преступление обвиняемые сбросили тело в близлежащий водопроводный колодец, где его впоследствии и обнаружили, - говорят следователи. - Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что после совершения убийства, 29-летний преступник похитил у потерпевшего сотовый телефон марки «ASUS».

Вины своей убийцы так и не признали, поэтому суд не проявил к ним снисходительности. 29-летнему мужчине дали 17 лет колонии строгого режима, а 33-летнему – 16 лет колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU