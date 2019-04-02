Расчленитель в Солнечном из ревности убил семейную пару, а тела спрятал в мусорных контейнерах

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-02T11:07:31+03:00

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Ссора между 36-летним жителем Красноярска и семейной парой, вместе с которой он выпивал в Солнечном, возникла на фоне ревности, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю. Кто, кого и к кому приревновал – история умалчивает. Известно, что мужчины подрались, а в ходе драки убийца схватился за нож и дважды ударил соперника – в грудь и в шею. Потом он подумал, что, протрезвев, хозяйка квартиры наверняка сообщит о преступлении. Зарезал и ее.

- Затем он расчленил тела мужчины и женщины, выбросив их части в мусорные контейнеры, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в следствии. - Из квартиры убитых обвиняемый также похитил личные вещи. Через некоторое время обвиняемый совместно со своим 23-летним знакомым вернулись в квартиру убитых и похитили оставшееся имущество.

О преступлении так ничего и не узнали бы, но части тел убитых нашли… на мусороперерабатывающем заводе в Березовском районе.

Расчленителя и его подельника ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU