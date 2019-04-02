2019-04-02T09:35:35+03:00
Общество

Черная Сопка и часть Торгашинского хребта стали памятниками природы

… и защитным экологическим каркасом Красноярска
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Черная Сопка и часть Торгашинского хребта стали памятниками природыЧерная Сопка и часть Торгашинского хребта стали памятниками природыФото: Мария ЛЕНЦ
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Черная Сопка и Торгашинский хребет признаны памятниками природы. Об этом стало известно сегодня после заседания краевого правительства и выступления замминистра

экологии и рационального природопользования Игоря Варфоломеева. Территории, популярные и у жителей города, и у туристов, важны для формирования экологического каркаса Красноярска. Именно поэтому целью является их сохранение. К решению приложили руку общественники и депутаты Заксобрания: создание таких природных зон предусмотрено концепцией развития и размещения особо охраняемых природных территорий.

Добавим, что общая площадь ООПТ – более 3 тысяч гектаров. В нее также вошли пещеры – Барсучья, Скунс и Торгашинская.

В связи с новым статусом отныне на Черной Сопке и Торгашинском нельзя будет проводить рубку и добычу полезных ископаемых. Также запрещены бурение, взрывные и любые горные работы. Запрет касается и сельхоздеятельности. Впрочем, туристам сюда всегда путь открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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