2019-04-02T08:18:53+03:00
Происшествия

Красноярские студентки-медики подрабатывали наркокурьерами

Девушки получили по 8 лет лишения свободы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярские студентки-медики подрабатывали наркокурьерамиКрасноярские студентки-медики подрабатывали наркокурьерамиФото: Мария ЛЕНЦ
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Три студентки Красноярского медуниверситета нашли себе незаконный способ заработка – девушки работали в Назарово наркокурьершами, делали закладки для желающих их приобрести. Об этом рассказали в перс-службе краевого суда.

После того, как наркокурьеши попали в руки силовиков, следствию удалось установить детали и схему работы студенток. Оказалось, одна из них случайно нашла работу через интернет. На собеседовании с работодателем выяснилось, что девушке предстоит распространять наркотики. Недолго думая, она согласилась. А после этого привлекла к работе двух своих подруг, которые на тот момент были студентками 6 курса вуза. На съемной квартире девушки оборудовали мини-цех по фасовке наркотиков: весы, спичечные коробки. Общение шло в мессенджерах. Распространять наркотики предстояо в Назарово. Там девушки и попались в руки полиции. По факту покушения на сбыт наркотиков возбудили уголовное дело.

Приговор суда был достаточно жестким, несмотря на всевозможные положительные характеристики, предоставленные защитой. Каждая из них получила по 8 лет колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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