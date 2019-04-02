Редкая птичка: в Шушенском бору сфотографировали краснокнижную овсянку

СЕГОДНЯ 07:40 2019-04-02T07:40:49+03:00

В этом году из-за ранней весны овсянка прилетела раньше срока

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В камеру госинспекторов национального парка «Шушенский бор» попала редкая птичка – овсянка Годлевского. Она занесена в Красную книгу России. А уж снять ее на камеру – везение невероятное. Но, как рассказали в национальном парке, в этом году овсянка вернулась в места гнездования раньше срока – весна-то ранняя, поэтому в середине марта птицы прилетели в наши края. Госинспектору Сергею Чумакову, который неоднократно снимал редких птиц и известен среди орнитологов, посчастливилось снять и овсянку.

- Возвращаются овсянки на места гнездования в Западном Саяне обычно во второй половине марта, а в наиболее северных частях ареала — в первой половине апреля, - пояснили сотрудники национального парка. - Самцы прилетают раньше самок и поют, сидя на возвышенностях.

Добавим, что в Красную книгу овсянка Годлевского попала, поскольку мало изучена орнитологами.

ИСТОЧНИК KP.RU