2019-04-02T07:29:17+03:00
Экономика

На АЗС в Красноярске опять подешевел бензин

Некоторые марки топлива упали в цене более чем на 1,5 рубля
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На АЗС в Красноярске опять подешевел бензинНа АЗС в Красноярске опять подешевел бензинФото: Мария ЛЕНЦ
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Сразу две сети заправочных станций снизили цены на бензин в Красноярске - АЗС «25 часов» и КНП. При этом на сети заправок «25 часов» марка самого ходового АИ-92 упала в цене на 70 копеек. Теперь топливо этой марки стоит 39,95 рублей. Бензин АИ-95 тоже подешевел, теперь за литр придется заплатить на 1,6 рублей меньше – 41,6 рублей. Еще одна марка – АИ-98 стала дешевле на 50 копеек, и теперь литр такого бензина 48,9 рублей.

Друга сеть заправок – КНП также понижает стоимость топлива. Заправщики поясняют падение цен тем, что у поставщиков цены тоже упали. Какая рыночная тенденция способствует этому – не сообщается. Также неизвестно, долго ли продлится период таких цен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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