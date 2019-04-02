В Красноярске пройдут публичные слушания по строительству храма на Свободном

СЕГОДНЯ 06:49 2019-04-02T06:49:02+03:00

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В администрации Красноярска объявили общественные слушания по строительству храма на Свободном. Мэр Красноярска подписал распоряжение на этот счет. Основные вопросы, которые поднимут на слушаниях - согласование размещения храма на том участке Свободного, где сейчас расположен сквер с детской площадкой, а также спортплощадка.

Напомним, что сквер здесь появился в 2014 году. Площадь его составляет порядка 7,3 квадратных метра. Архитектурное решение также будет представлено на суд общественности. Дата слушаний станет известна в ближайшие 10 дней. Расширение границ строительства храма на Стрелке (на набережной Енисея у Виноградовского моста) также станет одной из тем слушаний.

Кроме того, планируется обсудить с горожанами передачу земельного участка на улице Тургенева православному Приходу храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

ИСТОЧНИК KP.RU