Субботник в Красноярске перенесли на неделю

СЕГОДНЯ 06:18 2019-04-02T06:18:49+03:00

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Субботник в Красноярске пройдет раньше, чем было намечено ранее. Как сообщили в администрации города, изначально генеральную уборку в городе планировали провести 27 апреля. Однако поскольку погода стоит самая что ни на есть весенняя, субботник решено провести на неделю раньше - 20 апреля. Помочь навести чистоту в городе может любой желающий. Чтобы это сделать, обратитесь в районные администрации и свои управляющие компании. К слову, субботник – не просто уборка, он подразумевает и мелкий ремонт.

- Это ремонт и покраска дорожных ограждений, указателей, остановок общественного транспорта, приведение в порядок светофоров, дорожных знаков, очистка поверхностей опор, ограждений, остановок пассажирского транспорта от объявлений, плакатов и афиш, установка скамеек в скверах и парках, ямочный ремонт дорожного покрытия, - пояснили в пресс-службе администрации Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU