МЧС: на Красноярск и край надвигается сильный ветер

СЕГОДНЯ 05:50 2019-04-02T05:50:56+03:00

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Метеорологи и спасатели предупреждают о сильном ветре, который надвигается на центральные и южные районы края. В зону попадает и Красноярск, рассказали в ГУ МЧС по краю. По данным синоптиков, 2 апреля днем ожидаются порывы западного ветра скоростью 15-18 метров в секунду. Водителям стоит быть особенно бдительными: на дорогах, особенно за городом, ожидается гололедица.

Спасатели напоминают, что при сильных порывах ветра лучше держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и всех конструкций, способных рухнуть. По возможности в сильный ветер лучше остаться дома. Что касается водителей, то им необходимо соблюдать ПДД, дистанцию при движении и не лихачить на дорогах. Особенно с учетом того, что в гололед тормозной путь машины значительно увеличивается.

Если попали в беду, помните: телефон единой службы спасения - 101 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU