Красноярцы раскритиковали лужайку у СФУ со скульптурой Даши Намдакова

СЕГОДНЯ 05:15 2019-04-02T05:15:17+03:00

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Лужайка у СФУ, на которой совсем недавно, 25 февраля, установили скульптуру «Трансформация» Даши Намдакова, вызвала шквал критики у красноярцев. Дело в том, что брусчатка здесь проваливается, провода валяются прямо на земле, бордюры торчат – в общем, вид она имеет неухоженный. Об этом написали в группе Октябрьского района в соцсетях. Горожане жалуются, что щебень, который насыпан у скульптуры, при малейшем порыве ветра разносится вокруг.

- Пока не ясно, какие этапы благоустройства здесь запланированы в ближайшем будущем, но сегодня комплекс выглядит весьма убого, - пишут горожане в соцсетях.

В СФУ рассказали, что проект благоустройства зоны в данный момент в стадии подготовки. Работы по организации освещения завершат в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU