«Это игра со смертью, чтобы вы подписались»: руфер ради лайков завис на 30 метрах над Енисеем

СЕГОДНЯ 04:16 2019-04-02T05:00:11+03:00

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Красноярские подростки ради лайков и подписок в соцсетях рискуют жизнями. Накануне руферы опубликовали на YouTube видео очередного своего трюка. Молодой человек, которого зовут Дмитрий, прогуливается с друзьями по перекрытиям моста, а затем устраивает «зацеп» - повисает над Енисеем на высоте 30 метров. После чего отпускает одну руку и радостно машет в камеру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/700671" frameborder="0"></iframe> Руфтер над Енисеем.Видео: соцсети

- Это игра со смертью ради ваших лайков, - говорит друг парня. – Дима у нас вообще бессмертный, отбитый на голову человек. Все это ради того, чтобы вы поставили лайк: мы очень стараемся. Он готов творить вот такую ерунду. Мост, скажу вам, очень дрожит.

Прогулка, к счастью, завершилась благополучно, и парни добрались до безопасного места. Напомним, что такие трюки очень опасны и повторять их ни в коем случае нельзя никому.

ИСТОЧНИК KP.RU