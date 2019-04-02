2019-04-02T05:00:11+03:00
Общество

«Это игра со смертью, чтобы вы подписались»: руфер ради лайков завис на 30 метрах над Енисеем

В Красноярске подростки устраивают опасные трюки на Октябрьском мосту [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments3
Зацепер над Енисеем Фото: стопкадр с видеоЗацепер над Енисеем Фото: стопкадр с видео
Изменить размер текста:

Красноярские подростки ради лайков и подписок в соцсетях рискуют жизнями. Накануне руферы опубликовали на YouTube видео очередного своего трюка. Молодой человек, которого зовут Дмитрий, прогуливается с друзьями по перекрытиям моста, а затем устраивает «зацеп» - повисает над Енисеем на высоте 30 метров. После чего отпускает одну руку и радостно машет в камеру.

Руфтер над Енисеем.Видео: соцсети

- Это игра со смертью ради ваших лайков, - говорит друг парня. – Дима у нас вообще бессмертный, отбитый на голову человек. Все это ради того, чтобы вы поставили лайк: мы очень стараемся. Он готов творить вот такую ерунду. Мост, скажу вам, очень дрожит.

Прогулка, к счастью, завершилась благополучно, и парни добрались до безопасного места. Напомним, что такие трюки очень опасны и повторять их ни в коем случае нельзя никому.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24