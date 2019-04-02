«Это игра со смертью, чтобы вы подписались»: руфер ради лайков завис на 30 метрах над Енисеем
Красноярские подростки ради лайков и подписок в соцсетях рискуют жизнями. Накануне руферы опубликовали на YouTube видео очередного своего трюка. Молодой человек, которого зовут Дмитрий, прогуливается с друзьями по перекрытиям моста, а затем устраивает «зацеп» - повисает над Енисеем на высоте 30 метров. После чего отпускает одну руку и радостно машет в камеру.
Руфтер над Енисеем.Видео: соцсети
- Это игра со смертью ради ваших лайков, - говорит друг парня. – Дима у нас вообще бессмертный, отбитый на голову человек. Все это ради того, чтобы вы поставили лайк: мы очень стараемся. Он готов творить вот такую ерунду. Мост, скажу вам, очень дрожит.
Прогулка, к счастью, завершилась благополучно, и парни добрались до безопасного места. Напомним, что такие трюки очень опасны и повторять их ни в коем случае нельзя никому.
ИСТОЧНИК KP.RU