В Белых Росах сносят бараки, чтобы построить сквер

СЕГОДНЯ 03:53 2019-04-02T03:53:39+03:00

Старые дома на Полтавской должны были убрать в 2013 году

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В Белых Росах начали сносить бараки, чтобы в дальнейшем на их месте разбить сквер. Строительная техника с выходных работает на сносе домов №30 и №34. Об этом стало известно накануне.

Напомним, что планы на развитие этой территории вызывали ранее бурные дискуссии. Даже планы на снос были другими: администрация собиралась убирать ветхие дома только в 2023 году. Однако позднее вынесла новое решение, изменив сроки сноса. Согласно ему убрать дома должны были в 2018 – 2019 годах, что, в общем, и происходит сейчас

По плану, на месте снесенных бараков должны были возвести торговый центр, но, в итоге, решение было изменено. Здесь создадут рекреационную зону. Теперь в планах – благоустроить на участке сквер.

ИСТОЧНИК KP.RU