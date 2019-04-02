Сторонники движения «За чистое небо» проведут митинг в Красноярске, несмотря на запрет

СЕГОДНЯ 03:15 2019-04-02T03:15:46+03:00

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Власти Красноярска отказали активистам в проведении митинга «За чистое небо». Его планировали провести еще 30 марта. Однако, несмотря на запрет, активисты все равно планируют провести сход граждан 13 апреля на Красной площади. Об этом стало известно из сообщения в официальном паблике движения в соцсетях.

30 марта митинг не состоялся по причине того, что власти и активисты не смогли договориться о месте проведения акции. Красная площадь, где намерены были провести акцию активисты, по версии чиновников, 30 марта была уже занята другим мероприятием. Организаторам предложили на выбор сквер Космонавтов (Зеленая Роща) или сквер «Серебряный» (Октябрьский район). А также предложили перенести дату акции на 13 апреля. Накануне им вновь пришел отказ. Причина все та же – в день акции на Красной площади, по словам чиновников, намечено провести другое мероприятие.

Организаторы уже объявили, что митинг все равно состоится.

- Реализуя свое право мирных собраний, гарантированное ст. 31 Конституции РФ, в случае, если нам будет окончательно отказано в согласовании митинга, мы планируем собраться 13 апреля в 12:00 на Красной площади на СХОД граждан, чтобы обсудить новые время и место, на которые мы заявимся, а также обновленный вариант резолюции, - говорится в сообщении организаторов.

При этом особенно активисты подчеркивают, что пройдет мероприятие без транспарантов и звуковой аппаратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU