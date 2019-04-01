2019-04-01T17:14:59+03:00
Звезды

Большой фестиваль мультфильмов уезжает в Красноярский край

Детскую программу увидят в 12 городах и селах
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото с сайта multfest.ruФото с сайта multfest.ru
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В Красноярске традиционный Большой фестиваль мультфильмов завершен, и традиционно программа лучшей короткометражной анимации для детей, снятой за последние несколько лет, отправляется по Красноярскому краю. Программа будет показана в 12 населенных пунктах Красноярского края: Уяр, Бородино, Абан, Филимоново, Енисейск, Казачинское, Большая Мурта, Боготол, Назарово, Ачинск, Солонцы, Дрокино.

Вход на показы свободный. Стратегический партнер фестиваля Фонд Михаила Прохорова.

Расписание показов

02.04, вторник, 14:00, МБУК Межпоселенческий Дом культуры Большемуртинского района

02.04, вторник, 14:00, МБУК ГДК Угольщик

02.04, вторник, 14:00, МБУК МКС Абанская

02.04, вторник, 14:00, КЦ Авангард (Абан)

02.04, вторник, 17:00, МБУК МКС Канского р-на Филиал №1 РДК; Современник

03.04, среда, 10:00, МБУК ЦКС Уярский Дом культуры

03.04, среда, 15:00, МБУК Городской Дом культуры им.А.О. Арутюняна

03.04, среда, 16:00, МБУК Казачинская ЦКС

04.04, четверг, 10:00, МБУК ГДК Боготольский городской Дворец культуры им. В.И. Трегубовича

04.04, четверг, 10:00, МБУК Юбилейный (г.Назарово)

04.04, четверг, 10:00, МБУК Ачинский городской дворец культуры

04.04, четверг, 14:00, МБУК Ачинский городской дворец культуры

04.04, четверг, 19:00, МБУК Ачинский городской дворец культуры

05.04, пятница, 13:00, МБУК СДК Дом Культуры (п.Солонцы)

ИСТОЧНИК KP.RU

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