2019-04-01T15:46:56+03:00
Происшествия

В Красноярском крае бабушка продавала дом и стала жертвой лже-целительниц

Разобравшись, что к чему, сдала их полиции
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае бабушка продавала дом и стала жертвой лже-целительницВ Красноярском крае бабушка продавала дом и стала жертвой лже-целительницФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае пожилая женщина стала жертвой мошенниц. Но дело обернулось таким образом, что две гражданки, которые захотели нажиться на бабушке, теперь и сами не рады, ведь их ждет скамья подсудимых.

Как было дело, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции. Жительница Нижнеингашского района собралась переезжать к дочери в Канск. Разместила объявление о продаже своего дома. Первыми откликнулись две женщины. Под видом покупательниц пришли осмотреть дом. И буквально с порога заявили: «На вас порча, бабушка, надо изгонять».

Женщина и опомниться не успела, как лишилась 30 тысяч рублей. А после ухода мошенниц вызвала полицию. Опергруппа выехала на место, все осмотрела, запротоколировала показания потерпевшей. Вскоре злоумышленниц задержали прямо на вокзале. На них заведено уголовное дело. А женщина поблагодарила полицейский за оперативную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия Красноярска может отправить в отставку руководителя «Татышев-парка»
В Музыкальном театре премьера постановки о Людмиле Гурченко
В Красноярске построят гольф-клуб за миллиард рублей
В Красноярске посреднику убийства бизнесмена на парковке «Взлетки Плаза» дали 16 лет колонии
Глава Красноярска разом сменил 8 руководителей администрации
В Красноярском крае в армию призовут 1700 юношей
НПФ ВТБ расширяет сеть приема заявлений на оформление негосударственной пенсии
В Красноярском крае ссора двух братьев закончилась убийством
В Красноярске из интерната сбежал подросток в сланцах
Красноярск расторг контракт с поставщиком троллейбусов
Под Красноярском ребенок утонул в канаве на глазах у матери
В Хакасии два криптовалютчика потерпели финансовый крах
В Красноярском перинатальном центре родилась девочка весом в 580 граммов
В Красноярске ФСБ ликвидировала крупный канал поставки наркотиков из Санкт-Петербурга
В столице Хакасии женщина выпала с балкона арендованной квартиры и погибла
В администрации Красноярска рассказали, почему не работает детский сад на Молокова
Убили и сбросили в колодец: красноярский краевой суд вынес приговор двум жителям Богучанского района
Под Красноярском спасатели эвакуировали покусанного собакой мужчину
В красноярских автобусах 38-го маршрута установили терминалы для банковских карт
Почему в Красноярске заморозили очередь в детские сады
В Красноярске два студента угнали «Москвич» и устроили аварию на глазах наряда ДПС
Жительница Хакасии за лечение дыр в биополе заплатила 1,7 миллиона рублей
Итогом Красноярского экономического форума стали 70 соглашений на 600 миллиардов рублей