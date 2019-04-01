В Красноярском крае бабушка продавала дом и стала жертвой лже-целительниц

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-01T15:46:56+03:00

Разобравшись, что к чему, сдала их полиции

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В Красноярском крае пожилая женщина стала жертвой мошенниц. Но дело обернулось таким образом, что две гражданки, которые захотели нажиться на бабушке, теперь и сами не рады, ведь их ждет скамья подсудимых.

Как было дело, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции. Жительница Нижнеингашского района собралась переезжать к дочери в Канск. Разместила объявление о продаже своего дома. Первыми откликнулись две женщины. Под видом покупательниц пришли осмотреть дом. И буквально с порога заявили: «На вас порча, бабушка, надо изгонять».

Женщина и опомниться не успела, как лишилась 30 тысяч рублей. А после ухода мошенниц вызвала полицию. Опергруппа выехала на место, все осмотрела, запротоколировала показания потерпевшей. Вскоре злоумышленниц задержали прямо на вокзале. На них заведено уголовное дело. А женщина поблагодарила полицейский за оперативную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU