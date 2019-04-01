Мэрия Красноярска может отправить в отставку руководителя «Татышев-парка»

СЕГОДНЯ 15:21 2019-04-01T15:21:27+03:00

Пока что это неофициальная информация

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Мэрия Красноярска может отправить в отставку руководителя Центра реализации социальных проектов Ивана Браммана. Об этом сообщают Новости ТВК со ссылкой на собственные источники. Главное детище Браммана – «Татышев-парк», Центр отвечает за благоустройство острова и за проведение в нем различных массовых мероприятий.

Причины предполагаемого увольнения пока неизвестны. Возможно, у мэрии есть претензии по целому списку пунктов. Хотя не будем исключать, что Браммана переведут на другую работу с повышением.

Напомним, что сегодня, 1 апреля, на аппаратном совещании администрации города глава Сергей Еремин объявил о смене управленческого состава. Целых восемь руководителей зараз. Изменения коснулись Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, Управления капитального строительства и управления информатизации и связи.

ИСТОЧНИК KP.RU