2019-04-01T15:07:24+03:00
Звезды

В Музыкальном театре премьера постановки о Людмиле Гурченко

Спектакль «Жизнь, как дым…» пройдет 18 апреля
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В Музыкальном театре премьера постановки о Людмиле ГурченкоВ Музыкальном театре премьера постановки о Людмиле Гурченко
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18 апреля в Красноярском музыкальном театре состоится премьера музыкальной истории о жизни и творчестве легенды советского кино – актрисе Людмиле Гурченко «Жизнь, как дым…».

Это постановка о сильной талантливой женщине, которая положила на алтарь искусства свою жизнь. Что скрывается за внешней стороной блестящей актёрской карьеры? Какую цену пришлось заплатить актрисе за успех в профессии? Режиссёр-постановщик заслуженный работник культуры Красноярского края Валерий Бурдик и автор литературной основы Анастасия Малеванова решил обратиться к тем моментам жизни Людмилы Марковны, которые обычно оставались за кадром.

«Мы видим образ сильной успешной актрисы, но это только одна внешняя сторона, – рассказывает Валерий Бурдик. – В её жизни были слезы, сомнения, переживания. Невероятная популярность сменялась забвением, преданность публики – предательством. Что она чувствовала в эти моменты? Нам хотелось заглянуть в те уголки её души, которые она никогда и никому не показывала. Передать наше ощущение того состояния, которое она испытывала, оставаясь наедине с собой».

Постановка пройдет в камерном формате в малом зале театра, где артист может остаться один на один со зрителем. Главную роль исполнит солистка театра Наталья Тимофеева. «Такую роль ждут всю жизнь. Я подхожу к ней очень бережно и трепетно – это целый океан новых разных противоречивых эмоций, но я с удовольствием в него окунаюсь, – рассказывает артистка. – Людмила Марковна на экране была очень понятна, близка любому человеку – играла искренне и просто. Моя задача также искренне, просто рассказать о ней. Передать переживания и боль, которую она несла на протяжении своей жизни».

Премьера спектакля «Жизнь, как дым…» состоится 18 апреля в 19:00. В следующий раз спектакль можно будет увидеть 1 и 15 мая.

Спектакль «Жизнь, как дым…» пройдет 18 апреля

Спектакль «Жизнь, как дым…» пройдет 18 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU

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