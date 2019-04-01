2019-04-01T16:10:12+03:00
Общество

В Красноярске построят гольф-клуб за миллиард рублей

Заниматься там смогут все желающие
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске построят гольф-клуб за миллиард рублейВ Красноярске построят гольф-клуб за миллиард рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Красноярске к 2020 году может появиться современный гольф-комплекс. Затраты не его строительство составят около 1 миллиарда рублей. Об этом на прошедшем Красноярском экономическом форуме заявил директор фонда развития физической культуры и спорта Леонид Иванов.

Идея комплекса не нова, она появилась еще в 2017 году. Тогда же инвестор, компания «Норильский никель», выделила деньги на проектирование. На КЭФ-2018 компания подписала соглашение с администрацией Красноярска. На КЭФ-2019 – с Корпорацией развития Красноярского края.

Новый спортивный комплекс будет занимать по площади 200 гектаров, 70 из них – собственно поле для гольфа на 18 лунок. Остальное пространство – ландшафтный парк с прогулочными и велосипедными дорожками. Также здесь откроется детско-юношеская академия гольфа. Территориально комплекс будет находиться в Октябрьском районе, возле плодово-ягодной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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