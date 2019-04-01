2019-04-01T14:24:04+03:00
Происшествия

В Красноярске посреднику убийства бизнесмена на парковке «Взлетки Плаза» дали 16 лет колонии

Заказчик и киллер уже отбывают свой срок
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске посреднику убийства бизнесмена на парковке «Взлетки Плаза» дали 16 лет колонииВ Красноярске посреднику убийства бизнесмена на парковке «Взлетки Плаза» дали 16 лет колонииФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске состоялся суд над фигурантом громкого убийства, которое произошло 7 марта 2017 года на стоянке возле торгового центра «Взлетка Плаза». Подробности дела «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в краевой прокуратуре.

Один из красноярских предпринимателей задумал убить конкурента и попросил своего знакомого стать посредников в этом деле и подыскать исполнителя. Посредник был ранее судим и знал кое-кого, кто подошел бы на роль киллера. Это житель города Димитровград Ульяновской области. Посредник обеспечил ему квартиру, пистолет с глушителем и патронами, автомобиль.

Однако в конце апреля 2017 года заказчик передумал и сменил жертву, вместо одного конкурента – на другого. 7 марта 2017 года киллер подошел к припаркованному автомобилю «Лада Приора» и дважды выстрелил в голову находившемуся там мужчине. Тот скончался в больнице.

Организатору убийства суд назначил 16 лет колонии строгого режима. Заказчик и киллер уже отбывают каждый свое наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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