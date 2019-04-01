Глава Красноярска разом сменил 8 руководителей администрации

СЕГОДНЯ 13:54 2019-04-01T13:54:45+03:00

Пояснил, что нужно усиливать отдельные проекты

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 1 апреля, в администрации Красноярска прошло аппаратное совещание, на котором глава города Сергей Еремин объявил о кадровой перестановке. В управлениях и отделах сменилось сразу 8 руководителей. Свое решение градоначальник объяснил так:

- Каждый руководитель в администрации города занимается конкретным направлением, но есть вопросы стратегические, поэтому считаю важным усилить проектное управление и закрепить за некоторыми руководителями отдельные проекты.

В управление капитального строительства назначается Юрии Шестопалов. Он будет курировать работу созданного Центра компетенций благоустройства. Ранее Шестопалов был руководителем департамента городского хозяйства. Теперь его место займет Евгений Жвакин.

Евгения Жвакина на посту руководителя УДИБа сменит, вероятнее всего, Евгений Петрюк, ранее – заместитель руководителя.

Главой Центрального района назначается Вадим Войцеховский, до этого – руководитель департамента главы города. На его место придет заместитель Ольга Потылицына.

В Ленинском районе первым замом станет Дмитрий Гурьев, он перейдет сюда из администрации Октябрьского района.

С 29 марта уволен руководитель управления информатизации и связи Александр Бирюков, ему на смену придет Владимир Фольк (пока что заместитель).

ИСТОЧНИК KP.RU